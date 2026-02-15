Atalanta
Fagioli continua a stupire, la convocazione in nazionale si avvicina

Foto dell'autore

Ancora un’ottima prestazione da parte di Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina con il centrocampista che ha trascinato i viola al successo in casa del Como.

Nicolò Fagioli
Fagioli si candida per la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Centrocampista classe 2001, nonostante la difficile stagione vissuta dalla Fiorentina, ha sempre offerto ottime prestazioni in questo campionato.

Gli impegni della nazionale di marzo si avvicinano con gli azzurri chiamati a non fallire le partite che potrebbero regalare alla formazione di Gennaro Gattuso l’accesso ai mondiali del 2026. L’Italia ha bisogno di un calciatore in mezzo al campo che sappia dettare i tempi di gioco come Fagioli e il CT è chiamato a tenere in seria considerazione la candidatura dell’ex calciatore della Juventus.

Nelle scorse settimane Gattuso ha avuto degli incontri con diversi calciatori che potrebbero rientrare nella lista dei convocati per gli spareggi e tra questi non c’era Nicolò Fagioli. Se il giocatore viola dovesse proseguire così fino a fine marzo sarà difficile non chiamarlo per le prossime sfide degli azzurri.

