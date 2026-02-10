Si avvicina il momento dei playoff per accedere ai mondiali della prossima estate con l’Italia che dovrà affrontare l’Irlanda del Nord in semifinale per poi vedersela in caso di successo con la vincente della partita tra Bosnia e Galles.
Gennaro Gattuso sta iniziando a studiare le possibili convocazioni, andando a capire chi potrebbe fare al caso della squadra azzurra per le partite che serviranno a staccare il pass per Messico, USA e Canada.
In queste ultime settimane si è parlato di diversi profili, da Marco Palestra del Cagliari e Davide Bartesaghi del Milan che potrebbero fare il loro esordio nella nazionale maggiore, mentre appare in dubbio il ritorno di Nicolò Zaniolo, nonostante la buona stagione vissuta con l’Udinese.
Convocazioni Italia, le possibili scelte di Gattuso
Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, non sembrerebbe essere nei programmi la convocazione di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, nonostante la difficile stagione della Fiorentina, si è messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato di Serie A.
Gattuso in questi giorni starebbe incontrando diversi calciatori che potrebbero rientrare nella lista dei convocati per gli impegni di marzo, ma non ci sarebbero stati appuntamenti con Fagioli.
Una decisione che sorprenderebbe vista la ricerca di un centrocampista in grado di dare ordine in mezzo al campo con l’ex Juventus tornato da mesi su ottimi livelli. La salvezza della Fiorentina di Vanoli passa dalle sue prestazioni, finora sempre tra i migliori nonostante l’annata difficile dei viola.