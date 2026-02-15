Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero Baroni, fiducia a tempo dal Torino: i possibili sostituti | CM

Foto dell'autore

Il ko del Torino in casa contro il Bologna potrebbe costare caro a Marco Baroni, allenatore del Torino che, per il momento, è stato confermato alla guida della squadra, ma che rischia di saltare in caso di altri risultati negativi.

La stagione dei granata è stata piena di alti e bassi con il Torino che, in queste ultime settimane, sta peggiorando la propria situazione, anche per quello che riguarda la classifica.

Marco Baroni
Baroni a rischio esonero al Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria nella ultime sette partite sono un bottino misero per i granata che dovranno cambiare presto marcia per non rischiare di trovarsi in una situazione spiacevole di classifica in questo finale di campionato.

I nomi per la panchina del Torino

Lo stesso Baroni ha affermato di aver avuto la conferma della fiducia da parte della società, ma non verranno tollerati altri risultati negativi in vista delle prossime uscite. La partita esterna in casa del Genoa sarà un banco di prova per tutta la squadra e per l’allenatore. In caso di ko a Genova potrebbe arrivare l’esonero di Baroni con il club alla ricerca di un traghettatore per la seconda parte di stagione.

/7
676

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

I nomi che si fanno attorno alla squadra granata sono quelli di Iachini, Ballardini e Mazzarri. Tutti profili d’esperienza, in grado di portare al termine la stagione per il Torino senza rischiare brutte sorprese. Occhio, invece, per quello che riguarda la prossima stagione, ad un possibile ritorno di Ivan Juric.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie