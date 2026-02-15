Il ko del Torino in casa contro il Bologna potrebbe costare caro a Marco Baroni, allenatore del Torino che, per il momento, è stato confermato alla guida della squadra, ma che rischia di saltare in caso di altri risultati negativi.
La stagione dei granata è stata piena di alti e bassi con il Torino che, in queste ultime settimane, sta peggiorando la propria situazione, anche per quello che riguarda la classifica.
Cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria nella ultime sette partite sono un bottino misero per i granata che dovranno cambiare presto marcia per non rischiare di trovarsi in una situazione spiacevole di classifica in questo finale di campionato.
I nomi per la panchina del Torino
Lo stesso Baroni ha affermato di aver avuto la conferma della fiducia da parte della società, ma non verranno tollerati altri risultati negativi in vista delle prossime uscite. La partita esterna in casa del Genoa sarà un banco di prova per tutta la squadra e per l’allenatore. In caso di ko a Genova potrebbe arrivare l’esonero di Baroni con il club alla ricerca di un traghettatore per la seconda parte di stagione.
I nomi che si fanno attorno alla squadra granata sono quelli di Iachini, Ballardini e Mazzarri. Tutti profili d’esperienza, in grado di portare al termine la stagione per il Torino senza rischiare brutte sorprese. Occhio, invece, per quello che riguarda la prossima stagione, ad un possibile ritorno di Ivan Juric.