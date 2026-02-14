L’ex tecnico in soccorso di Marotta e Ausilio: tutti i dettagli

Tornerà all’Inter, ma per ripartire subito. La sua avventura in nerazzurro, infatti, può essere considerata conclusa. Forziamo nel dire questo, ma è sostanzialmente la verità: Chivu non vuole più vederlo neanche in cartolina.

Benjamin Pavard di ritorno a Milano dopo l’esperienza fallimentare al Marsiglia, fresco di divorzio con De Zerbi. Il francese è uno dei giocatori più criticati e contestati per via degli ultimi deludenti risultati della squadra, ultimissimo il 5-0 (un altro…) contro il PSG nel weekend scorso.

Il Marsiglia non eserciterà l’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro, di conseguenza l’ex Bayern tornerà in nerazzurro. La sua valigia, però, resterà pronta per ripartire subito, dato che non rientra nei piani futuri dell’Inter. Soprattutto di Chivu.

Grana Pavard: Inzaghi in soccorso dell’Inter

Il club non ha certo dimenticato il suo comportamento poco professionale, per usare un eufemismo, della scorsa stagione, in particolare al Mondiale per Club. La famosa partita di padel, con tanto di scatto social, dopo che aveva abbandonato il ritiro negli States per l’infortunio alla caviglia…

Marotta e Ausilio potrebbe incontrare molte difficoltà nel piazzare altrove Pavard: il 28 marzo compirà 30 anni, ha un contratto fino al 2028 e un ingaggio netto di 5 milioni di euro. Un aiuto all’Inter potrebbe arrivare dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi, suo allenatore nel biennio in nerazzurro e da mesi a caccia proprio di un difensore di esperienza.

A gennaio avrebbe voluto uno tra Acerbi e de Vrij, con entrambi che rimangono nel mirino in vista di giugno (ovvero a zero). Pavard potrebbe essere un nome alternativo, un nome potenzialmente più gradito ai sauditi avendo qualche anno in meno rispetto ai centrali ancora a disposizione di Chivu.