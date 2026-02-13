Il tecnico croato ha da poco risolto il contratto con la Juventus
Tudor sta tornando in panchina. Il tecnico croato è fermo dallo scorso ottobre, quando è stato esonerato dalla Juventus. Di recente ha risolto il contratto che lo legava al club bianconero fino al 2027, proprio per essere libero di accarsi subito altrove. O meglio, alla prima chiamata che lui reputava interessante per la sua ancora giovane carriera da allenatore.
L’opportunità giusta, forse, è il Tottenham che ieri ha licenziato Frank dopo una lunga serie di risultati negativi. Attualmente in Premier gli Spurs occupano il 16esimo posto, con appena 5 punti in più del West Ham terz’ultimo. L’incubo dei londinesi è la retrocessione in Championship, per cui non potrà essere sbagliata la scelta del successore del manager danese.
Alla panchina del Tottenham erano stati accostati Roberto De Zerbi, che ha appena detto addio al Marsiglia. Nelle scorse ore, invece, il ‘Telegraph’ aveva fatto i nomi di Terzic e Marco Rose, con entrambi che andavano ad aggiungersi alla suggestione rappresentata dal grande ex Pochettino. Ma l’argentino resterà CT degli Stati Uniti almeno fino alla fine del Mondiale.
Alla fine, però, il Tottenham ha chiuso per Igor Tudor. Secondo ‘The Athletic’, l’intesa è stata trovata per un contratto fino al termine della stagione senza opzione di rinnovo.