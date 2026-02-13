Il nome di Vincenzo Italiano è stato accostato a sorpresa ad un club di Serie A in vista della prossima stagione con una destinazione a sorpresa per il tecnico.

Stando a quanto affermato da TuttoSport, il nome dell’attuale allenatore del Bologna sarebbe stato accostato al Torino con Urbano Cairo che lo aveva cercato già in passato senza però riuscire a trovare l’intesa.

Un affare non semplice considerato il fatto che negli ultimi anni Vincenzo Italiano ha sempre guidato squadre che hanno partecipato alle competizioni europee e la sua intenzione è quella di proseguire su questo trend. Il suo nome, tra l’altro, è stato inserito anche nella lista dei possibili sostituti di Antonio Conte nel caso in cui l’allenatore del Napoli decida di salutare i campioni d’Italia in carica.

Va ricordato che Vincenzo Italiano ha ancora un contratto in essere con il Bologna fino al giugno del 2027 con la società che incontrerà il tecnico alla fine del campionato per cercare di capire quale strada prendere. Gli ultimi deludenti risultati potrebbero compromettere la sua permanenza in rossoblu anche se c’è ancora un’Europa League da giocarsi.