Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Panchina a Italiano in Serie A, destinazione a sorpresa

Foto dell'autore

Il nome di Vincenzo Italiano è stato accostato a sorpresa ad un club di Serie A in vista della prossima stagione con una destinazione a sorpresa per il tecnico.

Vincenzo Italiano
Nuova squadra in Serie A per Vincenzo Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da TuttoSport, il nome dell’attuale allenatore del Bologna sarebbe stato accostato al Torino con Urbano Cairo che lo aveva cercato già in passato senza però riuscire a trovare l’intesa.

Un affare non semplice considerato il fatto che negli ultimi anni Vincenzo Italiano ha sempre guidato squadre che hanno partecipato alle competizioni europee e la sua intenzione è quella di proseguire su questo trend. Il suo nome, tra l’altro, è stato inserito anche nella lista dei possibili sostituti di Antonio Conte nel caso in cui l’allenatore del Napoli decida di salutare i campioni d’Italia in carica.

/7
633

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Va ricordato che Vincenzo Italiano ha ancora un contratto in essere con il Bologna fino al giugno del 2027 con la società che incontrerà il tecnico alla fine del campionato per cercare di capire quale strada prendere. Gli ultimi deludenti risultati potrebbero compromettere la sua permanenza in rossoblu anche se c’è ancora un’Europa League da giocarsi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie