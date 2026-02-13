Gennaro Gattuso è pronto a convocare un nome nuovo per la nazionale italiana in vista dei playoff di marzo quando gli azzurri saranno attesi dalla partita contro l’Irlanda del Nord, valida come semifinale.

Manca poco più di un mese all’appuntamento degli azzurri per quello che riguarda i playoff per i mondiali del 2026 con Gennaro Gattuso che sta cercando di capire su chi puntare a livello di convocazioni.

Si fanno molto i nomi di Marco Palestra e Davide Bartesaghi per le fasce con i due giovani che stanno vivendo un’ottima stagione con le maglie di Cagliari e Milan. Per il rossoblu, in prestito dall’Atalanta, potrebbe esserci anche una maglia da titolare per la sfida contro l’Irlanda del Nord.

Per quello che riguarda il reparto offensivo, nelle ultime ore è spuntato il nome di Antonio Vergara, centrocampista offensivo classe 2003 che sta facendo benissimo in casa Napoli in questa seconda parte di campionato. Trovato spazio per via della cessione di Lang e l’infortunio di Neres, il ragazzo ha attirato anche l’attenzione di Gattuso, pronto a dargli una chance per quello che riguarda l’azzurro.