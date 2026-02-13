Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nome nuovo per la nazionale, Gattuso è pronto a convocarlo per i playoff

Foto dell'autore

Gennaro Gattuso è pronto a convocare un nome nuovo per la nazionale italiana in vista dei playoff di marzo quando gli azzurri saranno attesi dalla partita contro l’Irlanda del Nord, valida come semifinale.

Gennaro Gattuso
Gattuso pensa alle convocazioni per l’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Manca poco più di un mese all’appuntamento degli azzurri per quello che riguarda i playoff per i mondiali del 2026 con Gennaro Gattuso che sta cercando di capire su chi puntare a livello di convocazioni.

Si fanno molto i nomi di Marco Palestra e Davide Bartesaghi per le fasce con i due giovani che stanno vivendo un’ottima stagione con le maglie di Cagliari e Milan. Per il rossoblu, in prestito dall’Atalanta, potrebbe esserci anche una maglia da titolare per la sfida contro l’Irlanda del Nord.

Antonio Vergara
Nome nuovo per i convocati di Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it
/7
631

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Per quello che riguarda il reparto offensivo, nelle ultime ore è spuntato il nome di Antonio Vergara, centrocampista offensivo classe 2003 che sta facendo benissimo in casa Napoli in questa seconda parte di campionato. Trovato spazio per via della cessione di Lang e l’infortunio di Neres, il ragazzo ha attirato anche l’attenzione di Gattuso, pronto a dargli una chance per quello che riguarda l’azzurro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie