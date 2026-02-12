L’esterno inglese ha da poco risolto il contratto che lo legava al Chelsea
Sterling in Serie A, per giunta a costo zero. Se n’è parlato abbastanza nei giorni scorsi, in verità anche prima che risolvesse il contratto con il Chelsea. Del resto era ai margini e in uscita dai ‘Blues’, con i suoi agenti che lo hanno proposto più volte alle big italiane.
Ma non se n’è fatto nulla, solo il Napoli l’estate scorsa ci aveva fatto più di un pensierino. Contatti, telefonate, una mezza trattativa col Chelsea non decollata. Così l’inglese è rimasto in quel di Londra, ma da separato in casa fino allo scorso gennaio, quando è stato sancito l’addio.
Era un’occasione? Forse sì perché a zero, anche se parliamo di un calciatore che ormai il meglio lo ha già dato. E che da molto non gioca con regolarità. Insomma, un affare con tanti rischi. Rischi che ha deciso di farsi carico il Feyenoord, il quale un po’ a sorpresa ha chiuso l’accordo col 31enne di origini giamaicane e i suoi rappresentanti.
Come riporta Fabrizio Romano, è tutto fatto per Sterling in Eredivisie: l’esterno classe ’94, 82 presenze e 20 con la maglia dell’Inghilterra, ha raggiunto un’intesa con il club di Rotterdam attualmente secondo in campionato ma distante anni luce (17 punti) dalla capolista PSV.