L’esterno inglese ha da poco risolto il contratto che lo legava al Chelsea

Sterling in Serie A, per giunta a costo zero. Se n’è parlato abbastanza nei giorni scorsi, in verità anche prima che risolvesse il contratto con il Chelsea. Del resto era ai margini e in uscita dai ‘Blues’, con i suoi agenti che lo hanno proposto più volte alle big italiane.

Ma non se n’è fatto nulla, solo il Napoli l’estate scorsa ci aveva fatto più di un pensierino. Contatti, telefonate, una mezza trattativa col Chelsea non decollata. Così l’inglese è rimasto in quel di Londra, ma da separato in casa fino allo scorso gennaio, quando è stato sancito l’addio.

Era un’occasione? Forse sì perché a zero, anche se parliamo di un calciatore che ormai il meglio lo ha già dato. E che da molto non gioca con regolarità. Insomma, un affare con tanti rischi. Rischi che ha deciso di farsi carico il Feyenoord, il quale un po’ a sorpresa ha chiuso l’accordo col 31enne di origini giamaicane e i suoi rappresentanti.

/7 629 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 2 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 3 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 4 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 5 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 6 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 7 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Come riporta Fabrizio Romano, è tutto fatto per Sterling in Eredivisie: l’esterno classe ’94, 82 presenze e 20 con la maglia dell’Inghilterra, ha raggiunto un’intesa con il club di Rotterdam attualmente secondo in campionato ma distante anni luce (17 punti) dalla capolista PSV.