Pisa-Milan, ancora un’esclusione eccellente da parte di Allegri

Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un’esclusione eccellente per quello che riguarda il suo Milan in vista della partita contro il Pisa.
Stando alle ultime di formazione, il tecnico potrebbe riproporre ancora una volta la coppia d’attacco formata da Loftus-Cheek e Nkunku, lasciando in panchina sia Leao che Fullkrug con Pulisic che ancora non sembra aver recuperato dai problemi che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane.
Ancora un attacco inedito per i rossoneri che cercano punti per provare a tenere viva la lotta scudetto a distanza con l’Inter anche se i nerazzurri non stanno sbagliando un colpo.
Questa la probabile formazione della squadra rossonera.
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.