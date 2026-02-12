Nations League, disastro Italia: il sorteggio è pessimo

Non arrivano buone notizie per quello che riguarda il sorteggio della Nations League per l’Italia con gli azzurri che saranno in un gruppo molto duro da superare con grande attenzione a non scivolare in Lega B.
Gli azzurri di Gennaro Gattuso se la dovranno vedere con i vice campioni del mondo della Francia, il Belgio e la Turchia. Tre squadre difficili da affrontare per la squadra italiana che dovrà concentrarsi prima sugli spareggi per i mondiali.
Questi i gruppi della prossima Nations League che inizierà a settembre con le nazionali che si ritroveranno dopo aver disputato i mondiali del 2026 tra Messico, USA e Canada. La speranza della nazionale italiana è che ci sia anche per gli azzurri la presenza nei mondiali dell’estate.
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles