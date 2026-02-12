Atalanta
Nations League, disastro Italia: il sorteggio è pessimo

Non arrivano buone notizie per quello che riguarda il sorteggio della Nations League per l’Italia con gli azzurri che saranno in un gruppo molto duro da superare con grande attenzione a non scivolare in Lega B.

Gennaro Gattuso
Preoccupazione per Gattuso sui convocati dell’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli azzurri di Gennaro Gattuso se la dovranno vedere con i vice campioni del mondo della Francia, il Belgio e la Turchia. Tre squadre difficili da affrontare per la squadra italiana che dovrà concentrarsi prima sugli spareggi per i mondiali.

Questi i gruppi della prossima Nations League che inizierà a settembre con le nazionali che si ritroveranno dopo aver disputato i mondiali del 2026 tra Messico, USA e Canada. La speranza della nazionale italiana è che ci sia anche per gli azzurri la presenza nei mondiali dell’estate.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

