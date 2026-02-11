Inter, arriva la brutta notizia: persi 15 milioni di euro

Brutte sorprese per il club nerazzurro. In campo la squadra di Chivu vola, ma dal mercato arriva una pessima notizia per il presidente Marotta e per tutti i tifosi
Protagonista in campo, ma non sul mercato. Per l’Inter, che domina il campionato italiano e si appresta a disputare i play off di Champions League con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale, arriva una pessima notizia dal calciomercato. Il club nerazzurro sta per perdere una cifra considerevole.
La crisi di una delle formazioni più conosciute a livello europeo, rischia di pesare anche sulle casse nerazzurre. Il club interista aveva infatti programmato un affare importante, che alla luce dei recenti risultati e delle polemiche che sono sorte, rischia seriamente di saltare.
In Francia la posizione di De Zerbi è decisamente in bilico. Alcuni portali transalpini ipotizzano l’esonero del tecnico italiano dalla guida dell‘Olimpique Marsiglia. De Zerbi è finito nell’occhio del ciclone a causa di una serie di risultati negativi: è stato eliminato prematuramente dalla Champions League, non riuscendo nemmeno a raggiungere i playoff ed in classifica si trova lontanissimo dalla vetta. I biancazzurri occupano attualmente la quarta posizione.
Inter, brutte notizie: l’Olimpique Marsiglia non riscatterà Pavard
Il crollo del Marsiglia coinvolge di riflesso anche l’Inter. Il club nerazzurro (su pressioni dello stesso De Zerbi), aveva acquistato in estate Benjamin Pavard con la formula del prestito con diritto di riscatto. La valutazione del cartellino del difensore era stato stimato in quindici milioni di euro: soldi che Marotta era convinto di incassare la prossima estate e che sarebbero serviti per finanziare altre operazioni di mercato. Ma la crisi dell’Om, il possibile addio del tecnico italiano e le critiche rivolte allo stesso Pavard, hanno fatto cambiare decisamente la situazione.
Ad oggi il futuro del difensore sembra essere deciso: il Marsiglia non lo riscatterà. Anche alla luce delle critiche ricevute e delle pressioni dei tifosi e degli addetti ai lavori. “Sono indegni del Marsiglia, è una cosa indecente. Sono piccoli leader che si credono ciò che non sono. Grandi gesti nel pre-partita e poi un’umiliazione così”, ha detto Walid Acherchour un giornalista francese durante una diretta. Pavard è destinato a tornare all’Inter. In estate lascerà l’Olimpique Marsiglia e rientrerà alla base. Marotta e i dirigenti nerazzurri dovranno decidere il suo futuro. Difficile però ad oggi pensare che il club riesca a trovare un’altra società disposta a investire la stessa cifra dopo una stagione negativa.