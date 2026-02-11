Inter, arriva la brutta notizia: persi 15 milioni di euro

Brutte sorprese per il club nerazzurro. In campo la squadra di Chivu vola, ma dal mercato arriva una pessima notizia per il presidente Marotta e per tutti i tifosi

Protagonista in campo, ma non sul mercato. Per l’Inter, che domina il campionato italiano e si appresta a disputare i play off di Champions League con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale, arriva una pessima notizia dal calciomercato. Il club nerazzurro sta per perdere una cifra considerevole.

La crisi di una delle formazioni più conosciute a livello europeo, rischia di pesare anche sulle casse nerazzurre. Il club interista aveva infatti programmato un affare importante, che alla luce dei recenti risultati e delle polemiche che sono sorte, rischia seriamente di saltare.

In Francia la posizione di De Zerbi è decisamente in bilico. Alcuni portali transalpini ipotizzano l’esonero del tecnico italiano dalla guida dell‘Olimpique Marsiglia. De Zerbi è finito nell’occhio del ciclone a causa di una serie di risultati negativi: è stato eliminato prematuramente dalla Champions League, non riuscendo nemmeno a raggiungere i playoff ed in classifica si trova lontanissimo dalla vetta. I biancazzurri occupano attualmente la quarta posizione.

Inter, brutte notizie: l’Olimpique Marsiglia non riscatterà Pavard

Il crollo del Marsiglia coinvolge di riflesso anche l’Inter. Il club nerazzurro (su pressioni dello stesso De Zerbi), aveva acquistato in estate Benjamin Pavard con la formula del prestito con diritto di riscatto. La valutazione del cartellino del difensore era stato stimato in quindici milioni di euro: soldi che Marotta era convinto di incassare la prossima estate e che sarebbero serviti per finanziare altre operazioni di mercato. Ma la crisi dell’Om, il possibile addio del tecnico italiano e le critiche rivolte allo stesso Pavard, hanno fatto cambiare decisamente la situazione.

/7 261 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 2 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 3 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 4 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 5 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 6 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 7 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 19% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Ad oggi il futuro del difensore sembra essere deciso: il Marsiglia non lo riscatterà. Anche alla luce delle critiche ricevute e delle pressioni dei tifosi e degli addetti ai lavori. “Sono indegni del Marsiglia, è una cosa indecente. Sono piccoli leader che si credono ciò che non sono. Grandi gesti nel pre-partita e poi un’umiliazione così”, ha detto Walid Acherchour un giornalista francese durante una diretta. Pavard è destinato a tornare all’Inter. In estate lascerà l’Olimpique Marsiglia e rientrerà alla base. Marotta e i dirigenti nerazzurri dovranno decidere il suo futuro. Difficile però ad oggi pensare che il club riesca a trovare un’altra società disposta a investire la stessa cifra dopo una stagione negativa.