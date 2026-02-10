Atalanta
Khephren Thuram, la brutta notizia prima di Inter-Juve: più di 45 milioni

Dal Real Madrid allo scambio con Frattesi: le ultime sul futuro del centrocampista bianconero

A meno di colpi di scena Khephren Thuram sarà tra i titolari di Spalletti per il derby d’Italia con l’Inter in programma a San Siro sabato prossimo. Nonostante alcuni limiti non ancora superati, il centrocampista francese resta uno dei migliori centrocampisti della rosa. Uno a cui, insomma, si fa davvero fatica a rinunciare. Allo stesso tempo, il figlio d’arte è pure uno dei calciatori bianconeri con maggiore appeal sul mercato internazionale.

Khephren Thuram, la brutta notizia prima di Inter-Juve: più di 45 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Thuram jr fa gola a diversi club di Premier League, ma anche al più grande dek pianeta: il Real Madrid. La Juve, che lo ha pagato circa 20 milioni, non ha intenzione di cederlo… A meno chiaramente di una proposta davvero irrifiutabile.

Stando a Fabrizio Romano, un’offerta da 40/45 milioni non sarebbe sufficiente, in poche parole verrebbe rispedita al mittente da Comolli e soci.

Occorrerebbero dunque almeno 50/60 milioni per far vacillare la società di Exor, per l’addio di Thuram. il quale finora ha collezionato 82 presenze con la maglia bianconera. 7 i gol, 11 gli assist realizzati dall’ex Nizza, che sabato avrà nuovamente il fratello, Marcus, come avversario.

Proprio l’Inter è un’altra di quelle squadre che ha manifestato un forte interesse per Khephren, prima che traslocasse a Torino ma anche negli ultimi mesi, quando la Juve si è affacciata per Frattesi. Uno scambio tra i due sarebbe stato e probabilmente sarà impossibile pure nel prossimo calciomercato estivo.

