Grave infortunio per Cassata dello Spezia, stagione finita

Arrivano brutte notizie per lo Spezia, in piena lotta per non retrocedere. La squadra bianconera dovrà fare a meno per il resto della stagione di Federico Cassata.

Spezia, stagione finita per Cassata

Il centrocampista classe 1997, ha riportato una lesione del tendine del bicipite femorale destro. Il calciatore sarà operato in Finlandia, ma la sua stagione è da considerare terminata. Una brutta tegola per la squadra allenata da Roberto Donadoni, chiamata a rialzare la testa in questo finale di stagione per cercare di mantenere la categoria dopo aver iniziato la stagione con ben altre aspettative.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 18%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Un’assenza che rischia di essere pesante in casa bianconera nella corsa alla permanenza in Serie B con Donadoni che avrà un’arma in meno per provare a tirarsi fuori dalla zona pericolosa.

