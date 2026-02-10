Arrivano brutte notizie per lo Spezia, in piena lotta per non retrocedere. La squadra bianconera dovrà fare a meno per il resto della stagione di Federico Cassata.
Il centrocampista classe 1997, ha riportato una lesione del tendine del bicipite femorale destro. Il calciatore sarà operato in Finlandia, ma la sua stagione è da considerare terminata. Una brutta tegola per la squadra allenata da Roberto Donadoni, chiamata a rialzare la testa in questo finale di stagione per cercare di mantenere la categoria dopo aver iniziato la stagione con ben altre aspettative.
Un’assenza che rischia di essere pesante in casa bianconera nella corsa alla permanenza in Serie B con Donadoni che avrà un’arma in meno per provare a tirarsi fuori dalla zona pericolosa.