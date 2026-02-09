Francesco Acerbi è in scadenza di contratto con l’Inter e appare sempre più vicino il suo addio alla squadra nerazzurra in vista della prossima stagione.
Con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, l’ex difensore del Chievo è pronto a salutare la squadra alla fine del campionato considerato il fatto che non sembrano nel vivo le trattative per il rinnovo.
Le buone prestazioni fornite da Bisseck, Akanji e Bastoni sembrano dare ampie garanzie alla squadra nerazzurra che potrebbe decidere di allungare di un altro anno il contratto di De Vrij per non salutare tutti i senatori della difesa. Conferma anche per Carlos Augusto, in grado di giocare anche come terzo di sinistra in difesa.
La società appare intenzionata a regalare un nuovo difensore a Chivu per la prossima stagione con il tecnico rumeno che potrebbe avere a disposizione un importante colpo per la propria retroguardia.