Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Via libera all’addio di Acerbi, niente rinnovo e saluta l’Inter

Foto dell'autore

Francesco Acerbi è in scadenza di contratto con l’Inter e appare sempre più vicino il suo addio alla squadra nerazzurra in vista della prossima stagione.

Acerbi contro Gabriel Jesus in Inter-Arsenal
Inter, addio Acerbi a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, l’ex difensore del Chievo è pronto a salutare la squadra alla fine del campionato considerato il fatto che non sembrano nel vivo le trattative per il rinnovo.

Le buone prestazioni fornite da Bisseck, Akanji e Bastoni sembrano dare ampie garanzie alla squadra nerazzurra che potrebbe decidere di allungare di un altro anno il contratto di De Vrij per non salutare tutti i senatori della difesa. Conferma anche per Carlos Augusto, in grado di giocare anche come terzo di sinistra in difesa.

/7
232

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

La società appare intenzionata a regalare un nuovo difensore a Chivu per la prossima stagione con il tecnico rumeno che potrebbe avere a disposizione un importante colpo per la propria retroguardia.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie