Penalizzazione per il club? Ecco cosa rischia

L’indagine della FIGC è entrata nella fase calda, tanto che una decisione è attesa a stretto giro di posa. O meglio, l’eventuale richiesta di deferimento per i due allenatori, nel caso costretti a presentarsi in udienza davanti al Tribunale federale.

Rischio squalifica per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, ufficialmente tecnico e vice della Sampdoria. Ma per gli inquirenti è in realtà il secondo, assistente di Mourinho alla Roma, a svolgere le funzioni vere e proprie di allenatore pur essendo sprovvisto del patentino UEFA Pro.

/7 235 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 2 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 3 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 4 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 5 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 6 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 7 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 15% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

I legali della Samp puntano all’archiviazione del caso, escludendo l’ipotesi di un patteggiamento. Ma cosa rischia il club blucerchiato? Non una penalizzazione, bensì una sanzione di natura economica. Gregucci e Foti rischiano invece una squalifica con effetto immediato, che li obbligherebbe a seguire le partite della squadra dalla tribuna.