Penalizzazione per il club? Ecco cosa rischia
L’indagine della FIGC è entrata nella fase calda, tanto che una decisione è attesa a stretto giro di posa. O meglio, l’eventuale richiesta di deferimento per i due allenatori, nel caso costretti a presentarsi in udienza davanti al Tribunale federale.
Rischio squalifica per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, ufficialmente tecnico e vice della Sampdoria. Ma per gli inquirenti è in realtà il secondo, assistente di Mourinho alla Roma, a svolgere le funzioni vere e proprie di allenatore pur essendo sprovvisto del patentino UEFA Pro.
I legali della Samp puntano all’archiviazione del caso, escludendo l’ipotesi di un patteggiamento. Ma cosa rischia il club blucerchiato? Non una penalizzazione, bensì una sanzione di natura economica. Gregucci e Foti rischiano invece una squalifica con effetto immediato, che li obbligherebbe a seguire le partite della squadra dalla tribuna.