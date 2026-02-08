Italiano a rischio esonero, la decisione in casa Bologna è presa | CM

Ennesima sconfitta per il Bologna in campionato in quest’ultimo periodo con i rossoblu che hanno perso anche in casa contro il Parma al termine di una partita ricca di emozioni.

Il ko dei rossoblu ha fatto scivolare ulteriormente la squadra in classifica con il club che dovrà cercare di capire quali mosse mettere in atto per provare a risollevare una situazione che si è fatta molto difficile.

Il calciomercato invernale, tra l’altro, non ha di certo aiutato la squadra rossoblu che appare indebolita da quanto accaduto durante le trattative di gennaio. Le partenze di Fabbian, Immobile e Holm sono state rimpiazzate dagli arrivi di Sohm e Joao Mario con nessun altro innesto offensivo. I rossoblu proveranno a concentrarsi completamente sul discorso coppe, tra la Coppa Italia e l’Europa League, ma ora il campionato preoccupa e non poco.

Futuro Italiano, il Bologna gli concede altro tempo

I 30 punti conquistati finora non lasciano completamente tranquillo un Bologna che non vorrebbe rischiare di trovarsi di fronte a un girone di ritorno che somigli pericolosamente a quello di andata della Fiorentina.

Nonostante le voci relative al possibile esonero di Vincenzo Italiano, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è che il club decida di proseguire insieme al proprio allenatore almeno fino alla fine della stagione in corso per poi tirare le somme e capire se proseguire insieme o meno. Con un contratto fino al giugno del 2027, il tecnico è uno dei più pagati in Serie A, grazie anche al rinnovo arrivato dopo la vittoria della Coppa Italia.