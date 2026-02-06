Era l’allenatore più famoso: oggi lavora come commesso da McDonald’s

E’ stato protagonista di una vera e propria impresa nella massima serie, ottenendo una salvezza storica e diventando un vero e proprio idolo per i tifosi. Oggi gestisce due McDonald’s.

Da allenatore più apprezzato, a commesso di McDonald’s. La strana storia di uno dei tecnici più amati, conosciuti e sulla cresta dell’onda, è tornata prepotentemente di moda. Il suo nome era finito sul taccuino dei principali presidenti e direttori sportivi, che avevano iniziato a seguirlo con attenzione: tutto merito di una stagione eccezionale e di una vera e propria impresa costruita passo dopo passo e a suon di vittorie insperate.

Sembrava destinato a lasciare il segno: molti addetti ai lavori erano pronti a scommettere sulla sua definitiva esplosione. Il suo modo di gestire il club, la passione che metteva sul lavoro, il rapporto che era stato in grado di instaurare con i leader dello spogliatoio e i risultati ottenuti sul campo avevano stuzzicato l’interesse dei club della Serie A. Ma la sua avventura è terminata all’improvviso: senza un vero e proprio motivo. Dalle panchine della massima serie, ha trovato una nuova dimensione: un mondo completamente diverso, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico che lo avevano accompagnato.

Dalla Bundesliga, al bancone: dagli applausi e dai cori dei tifosi, alle richieste dei clienti. La vita di Alexander Nouri è cambiata drasticamente. L’ex calciatore e tecnico tedesco, ha deciso di mettere temporaneamente da parte la lavagna per dedicarsi alla gestione di due ristoranti McDonald’s . “In definitiva, entrambi i mondi hanno come obiettivo quello di unire le persone. Nel calcio, sono i giocatori; qui, sono i dipendenti“, ha detto in una recente intervista. “Mi piace gestire il gruppo: le persone che lavorano per me. Farlo in campo o in un ristorante, è praticamente la stessa cosa”.

Dall’impresa alla guida del Werder Brema ai ristoranti

Il quarantaseienne ha chiuso la sua carriera da calciatore (lunga ben tredici stagioni) nel 2011. Ha ottenuto la licenza di allenatore nel 2016, insieme a Julian Nagelsmann. Ha vissuto diverse esperienze: ha allenato il VfB Oldenburg , la seconda squadra del Werder Brema , l’Ingolstadt , l’Hertha BSC (come assistente e ad interim), è stato assistente della nazionale statunitense e del Kavala. Ma la sua esperienza più significativa è stata sulla panchina del Werder Brema, in Bundesliga. Nel 2016 guidò il club ad una storica salvezza, ottenendo una serie positiva di undici gare (nove vittorie e due pareggi). Un risultato storico, che gli permise di essere ricordato come un vero e proprio eroe per il club. Dopo aver concluso ultimo nel 2022 con il club greco AO Kavala, Alexander Nouri ha deciso di cambiare vita e professione, cercando una maggiore stabilità nella sua vita personale.

Da gennaio 2026 è responsabile di due ristoranti McDonald’s a Herzogenrath, una cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia. “Il mio spirito non cambia – ha ribadito – devi sempre capire chi hai davanti. Come ottenere la fiducia delle persone che lavorano per te. In campo, come nella gestione di un ristorante. Il principio di base resta lo stesso: devi metterti nella testa delle persone, capire le loro esigenze e ottenere il massimo da tutti”.