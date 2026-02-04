Atalanta
Nazionale, Gattuso ha deciso: Verratti e Palestra sì, Zaniolo no

Gennaro Gattuso sta lavorando alla costruzione della nazionale italiana in vista dei prossimi impegni ai playoff, validi per la conquista del pass per i mondiali del 2026.

I possibili convocati di Gattuso

Il CT sta pensando a chi potrebbe essere convocato per cercare di battere l’Irlanda del Nord nella semifinale che potrebbe dare la possibilità di disputare la finale con la vincente tra Bosnia e Galles.

Secondo le ultime che arrivano da Coverciano, Gennaro Gattuso starebbe valutando i possibili convocati per gli impegni di marzo. Sembra essere vicino al ritorno in nazionale Marco Verratti, pronto a dare una mano in mezzo al campo con la sua regia e la sua leadership all’interno dello spogliatoio. Non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Marco Palestra, autore di una grande stagione con la maglia del Cagliari.

Nulla da fare, sembrerebbe, per il ritorno in nazionale di Nicolò Zaniolo. Protagonista con l’Udinese, l’ex calciatore di Fiorentina e Roma è rientrato ora dall’infortunio e dovrà provare a convincere Gattuso nelle prossime settimane.

