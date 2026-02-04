Maresca pronto a tornare in panchina, il City sempre più convinto per il dopo Guardiola

Enzo Maresca è pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italiano che piace molto al Manchester City che starebbe valutando un cambio salutando Pep Guardiola.

Il contratto dell’attuale allenatore del Manchester City scadrà nel giugno del 2027 con le parti che si incontreranno, però, alla fine del campionato in corso.

Al momento Donnarumma e compagni sono al secondo posto in classifica con il percorso in Champions League che non è stato affatto semplice per la squadra inglese. La sensazione è che, dopo tanti anni, si possa arrivare ai saluti in vista della prossima stagione con il Manchester City che ha messo nel mirino l’allenatore italiano, dimessosi dal suo ruolo al Chelsea.

Sulle tracce del tecnico italiano classe 1980 ci sono diverse squadre, ma il Manchester City, che lo ha avuto a disposizione proprio quando faceva parte dello staff di Guardiola, lo avrebbe messo tra le prime scelte per prendere il posto dello spagnolo in caso di addio.