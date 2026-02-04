Atalanta
Fabregas sulla panchina di una big: prende un’eredità pesante

Il tecnico spagnolo è legato al club dagli Hartono fino a giugno 2028, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione sulla panchina lariana

Mancano appena quattro mesi alla fine della stagione, e forse alla fine del ciclo di Fabregas al Como del quale è anche un piccolo azionista.

Il tecnico spagnolo, che a inizio estate scorsa l’Inter ha provato invano a ingaggiare per rimpiazzare Simone Inzaghi, sta rivecendo sempre più apprezzamenti dall’estero per il suo eccellente lavoro sulla panchina lariana. Per questo ad oggi difficile immaginare che possa restare ancora un altro anno, rimandando ulteriormente il salto in una big.

Fabregas prima di una partita del Como
Fabregas sulla panchina di una big: prende un'eredità pesante

In una big europea, come il Manchester City. Secondo ‘The Telegraph’, infatti, il 38enne di Arenys de Mar è finito, anzi tornato nei pensieri del club inglese come possibile erede di Pep Guardiola, con il quale ha lavorato a Barcellona nella stagione 2011/2012.

Considerato la sua mancanza di esperienza a livello internazionale, Fabregas non sarebbe in cima alla short list dei dirigenti citizens. Va considerare una sorta di outsider rispetto a Xabi Alonso ed Enzo Maresca, quest’ultimo fresco di addio al Chelsea e già vice di Guardiola proprio al City.

Dubbi sul futuro di Guardiola, il Manchester City si guarda intorno: Fabregas nel mirino ma parte dietro

Ricapitolando: Xabi Alonso e Maresca sarebbero, ad oggi, i principali candidati alla pesante eredità di Pep Guardiola. L’allenatore catalano è legato al club fino a giugno 2027, tuttavia non si può escludere una sua partenza in anticipo, ovvero a conclusione di questa annata.

Guardiola in conferenza stampa
Manchester City, Guardiola può dire addio a fine stagione

Guardiola dribbla sempre l’argomento, per questo in casa City regna assoluta incertezza sul futuro progetto tecnico. I manager della società dello sceicco, quindi, sono pressoché costretti a guardarsi intorno, per cercare di individuare quello che potrebbe essere il miglior sostituto possibile del 55enne di Santpedor. Fabregas è molto stimato, ma allo stato attuale non il preferito in assoluto.

