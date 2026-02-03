Intervistato dal Corriere della Sera, Mattia De Sciglio ha fatto il punto sulla sua carriera con il terzino che è ancora alla ricerca di una sistemazione essendo ancora svincolato.

“Mi sto allenando per farmi trovare pronto, non ho alcuna intenzione di smettere. Sono pronto ad una nuova avventura, mi piacerebbe giocare all’estero”. Sulla sua esperienza al Milan: “Ero tifoso del Milan, Maldini era il mio idolo e stavo vivendo un sogno. Dopo un infortunio mi sono ritrovato a non avere continuità e lì è iniziato tutto”.

De Sciglio ha poi rivelato: “Mi voleva anche il Liverpool, ma poi ho scelto la Juventus. C’era Allegri come allenatore e giocare con grandi campioni, dopo un Europeo da protagonista, è stata una bella rivincita”.