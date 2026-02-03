Atalanta
Rivelazione De Sciglio: “Mi voleva il Liverpool, sono pronto a tornare”

Intervistato dal Corriere della Sera, Mattia De Sciglio ha fatto il punto sulla sua carriera con il terzino che è ancora alla ricerca di una sistemazione essendo ancora svincolato.

De Sciglio
Rivelazione De Sciglio, è stato vicino al Liverpool (Ansa Foto) – calciomercato.it

“Mi sto allenando per farmi trovare pronto, non ho alcuna intenzione di smettere. Sono pronto ad una nuova avventura, mi piacerebbe giocare all’estero”. Sulla sua esperienza al Milan: “Ero tifoso del Milan, Maldini era il mio idolo e stavo vivendo un sogno. Dopo un infortunio mi sono ritrovato a non avere continuità e lì è iniziato tutto”.

De Sciglio ha poi rivelato: “Mi voleva anche il Liverpool, ma poi ho scelto la Juventus. C’era Allegri come allenatore e giocare con grandi campioni, dopo un Europeo da protagonista, è stata una bella rivincita”.

