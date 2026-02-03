Atalanta
Esonero Italiano, disastro rossoblu: le ultime in casa Bologna

Pesante ko per il Bologna in casa contro il Milan con i rossoblu che continuano il loro pessimo momento di forma. Fatta eccezione per la vittoria in casa del Verona gli emiliani non vincono in campionato da novembre.

Crollo totale in classifica per la squadra rossoblu che ha dato l’addio alle ultime residue speranze di rientrare nella lotta per un posto in Europa ed ora devono iniziare a guardarsi indietro in classifica.

Esonero Italiano, le ultime da Bologna

Nonostante l’ottima stagione passata vissuta alla guida del Bologna, la posizione di Vincenzo Italiano inizia a essere messa in discussione, in particolare per quello che sta accadendo in campionato alla squadra rossoblu.

Crollo Bologna, si parla di esonero per Italiano

La sensazione è che la società rossoblu voglia dare ancora tempo al proprio allenatore che ha rinnovato il suo contratto con la società emiliana fino al giugno del 2027 dopo la vittoria della Coppa Italia, proprio contro il Milan, nello scorso maggio.

Quello che è sicuro è che la società vorrà un pronto cambio di marcia già in occasione del derby contro il Parma in campionato, per poi provare ad andare il più avanti possibile nelle coppe, ora unico obiettivo del Bologna per rendere meno amara la stagione.

L’idea è quella di arrivare alla fine della stagione e poi tirare le somme per capire se sia il caso di andare ancora avanti insieme o provare a iniziare un altro ciclo con un altro tecnico in panchina.

