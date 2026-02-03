Atalanta
Colpo Wladimiro Falcone in porta, prenotato per giugno il portiere del Lecce

Uno dei migliori portieri della Serie A di questa stagione è sicuramente Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce che si è ben comportato con la formazione giallorossa.

Wladimiro Falcone
Falcone potrebbe cambiare maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sempre tra i migliori della formazione di Eusebio Di Francesco, Falcone potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con un club interessato al suo cartellino.

La Fiorentina starebbe pensando a Wladimiro Falcone per la prossima stagione con il portiere che potrebbe salutare il Lecce nel caso in cui la formazione salentina dovesse retrocedere in Serie B. Il futuro di David De Gea potrebbe essere lontano da Firenze con i viola pronti a dare il via ad un nuovo progetto tecnico in estate.

Da non escludere una soluzione “romantica” per il portiere che si è da sempre professato tifoso della Roma. Proprio i capitolini, in caso di necessità economiche, potrebbero salutare Svilar, con Falcone che potrebbe diventare un’opzione per la formazione allenata da Gian Piero Gasperini.

