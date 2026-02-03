Atalanta
Assalto a Orsolini, due big italiane sull’esterno rossoblu

Con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, Riccardo Orsolini è diventato uno degli uomini mercato in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che piace a due big del nostro campionato.

Riccardo Orsolini
Orsolini nel mirino di due big italiane (Ansa Foto) – calciomercato.it

Da tempo il Bologna e l’entourage del calciatore sono in contatto per cercare di chiudere la trattativa per il prolungamento dell’accordo che, attualmente, scade nel 2027.

La volontà dei rossoblu è quella di legarsi ancora a lungo al calciatore che, con il tempo, è diventato una bandiera della formazione emiliana. In questi ultimi mesi, però, i contatti tra le parti procedono a rilento e il Bologna vorrebbe evitare di trovarsi a fine campionato senza un accordo pluriennale con il calciatore.

La distanza tra le parti appare minima con Orsolini che chiederebbe circa 3 milioni di euro all’anno per il suo stipendio con il Bologna che, per il momento, è arrivato a offrire 2,5. Roma e Atalanta sono alla finestra con le due società che potrebbero inserirsi nella corsa all’esterno offensivo nel caso in cui non dovesse giungere il rinnovo con i rossoblu.

