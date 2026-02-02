Squadra per il momento affidata al tecnico della Primavera

L’esonero nell’aria da un po’ adesso è ufficiale. Fatale la quattordicesima sconfitta stagionale, con l’ultima vittoria risalente addirittura allo scorso dicembre.

Paolo Zanetti non è più l’allenatore del Verona, ultimo in classifica con 14 punti. Poco fa il club scaligero ha ufficializzato l’esonero, che arriva due giorni dopo il pesante ko in casa del Cagliari:

“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù – prosegue la nota – ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali”.

Come comunicato dallo stesso Verona, per il momento la squadra è stata affidata al tecnico della Primavera Sammarco. L’allenamento di oggi sarà diretto da lui in attesa del sostituto vero e proprio di Zanetti, il quale oltre ai pessimi risultati, con l’ultimo successo datato 14 dicembre in casa della Fiorentina, ha pagato a caro prezzo anche i brutti rapporti col Ds Sogliano.