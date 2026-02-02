Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma-Zirkzee, ritorno di fiamma nelle ultime ore di mercato | CM

Foto dell'autore
e

La Roma non ha mai abbandonato la pista che porta a Joshua Zirkzee e ha provato a percorrerla fino all’ultimo per cercare di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini il centravanti olandese tanto desiderato.

Joshua Zirkzee
La Roma piomba su Zirkzee (Ansa Foto) – calciomercato.it

Evan Ferguson non ha mai convinto a pieno la Roma in questa prima parte di stagione e la Roma ha aperto all’addio immediato del calciatore, ancora di proprietà del Brighton.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, nell’ipotesi in cui si fosse risolto anticipatamente il prestito della punta irlandese, la Roma avrebbe preso in considerazione un nuovo assalto a Zirkzee, nonostante la decisione della punta di restare al Manchester United fino alla fine della stagione in corso. Un’operazione che potrebbe concludersi solamente in prestito, ma Ferguson (spesso non a disposizione del tecnico) dovrebbe salutare la squadra.

L’ex Bologna ha deciso di restare fino alla fine della stagione a disposizione di Carrick per provare a giocarsi le sue ultime carte con la maglia dei Red Devils, ma non disdegnerebbe di certo un ritorno in Serie A dove ha fatto benissimo con i rossoblu. Un’ipotesi, quella dell’arrivo del classe 2001 nella capitale, che appare ormai tramontata anche se gli ultimi minuti di trattative possono sempre regalare colpi di scena.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie