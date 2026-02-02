La Roma non ha mai abbandonato la pista che porta a Joshua Zirkzee e ha provato a percorrerla fino all’ultimo per cercare di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini il centravanti olandese tanto desiderato.

Evan Ferguson non ha mai convinto a pieno la Roma in questa prima parte di stagione e la Roma ha aperto all’addio immediato del calciatore, ancora di proprietà del Brighton.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, nell’ipotesi in cui si fosse risolto anticipatamente il prestito della punta irlandese, la Roma avrebbe preso in considerazione un nuovo assalto a Zirkzee, nonostante la decisione della punta di restare al Manchester United fino alla fine della stagione in corso. Un’operazione che potrebbe concludersi solamente in prestito, ma Ferguson (spesso non a disposizione del tecnico) dovrebbe salutare la squadra.

L’ex Bologna ha deciso di restare fino alla fine della stagione a disposizione di Carrick per provare a giocarsi le sue ultime carte con la maglia dei Red Devils, ma non disdegnerebbe di certo un ritorno in Serie A dove ha fatto benissimo con i rossoblu. Un’ipotesi, quella dell’arrivo del classe 2001 nella capitale, che appare ormai tramontata anche se gli ultimi minuti di trattative possono sempre regalare colpi di scena.