Trasferitosi al Panathinaikos da svincolato durante la scorsa estate, Davide Calabria appare pronto a fare subito ritorno in Serie A in vista della seconda parte di campionato.

Il terzino destro sarebbe intenzionato a fare ritorno nel campionato italiano per rilanciarsi.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il nome del terzino destro sarebbe stato accostato al Bologna con i rossoblu che sono ad un passo dal salutare Emil Holm destinazione Juventus.

Al Bologna arriverà Joao Mario, terzino destro portoghese che sarà a disposizione di Vincenzo Italiano in prestito secco fino al termine della stagione. Un colpo che sistemerà la fascia destra difensiva dei rossoblu che potrebbero, però, valutare anche l’eventuale ritorno dell’ex Milan.

Oltre al Bologna, ci sarebbero altre squadre sulle tracce del classe 1996. Dalla Lazio al Torino, passando per la Fiorentina e il Cagliari (i viola sono su Zappa), ci sono diverse squadre che stanno monitorando la situazione relativa all’ex capitano rossonero che potrebbe arrivare per sistemare l’organico in caso di partenza di un terzino destro.