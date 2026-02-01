Atalanta
Il bomber a Torino e Zhegrova in Premier: una follia della Juve

In Inghilterra è stato un flop, mentre in Italia ha fatto molto bene realizzando 22 gol

Finora è stata a dir poco deludente l’avventura alla Juventus di Zhegrova. Anche con Spalletti, l’esterno kosovaro sta faticando a trovare continuità, a ritagliarsi quel ruolo da protagonista a cui l’ex Lille ambiva nel momento del trasloco a Torino.

Zhegrova in azione con la Juve
Il bomber a Torino e Zhegrova in Premier: una follia della Juve

Zhegrova, colloqui tra Everton e Juve

A meno di colpi di scena clamorosi in questi ultimi due giorni scarsi di mercato, Zhegrova resterà in maglia bianconera. C’è stata però la possibilità di un addio già in questa sessione di calciomercato: come rivelato da ‘The Athletic’, l’Everton e la Juve hanno avuto dei colloqui per il classe ’99. La trattativa non ha preso corpo, anzi si può dire che neanche è partita.

Juve ed Everton si stavano già parlando per Beto, l’ex Udinese proprio di recente riaccostato ai bianconeri tuttora a caccia di un attaccante (ora la priorità è Kolo Muani). Il bomber portoghese è stato in realtà offerto da intermediari a Comolli e soci, seppur con scarse chance di andare a dama. Motivo? La Juventus ragiovana/avrebbe ragionato solo per un prestito, formula sgradita agli inglesi.

Beto in prestito, i Friedkin fanno muro: nessun favore alla rivale della Roma

Proprietaria dei ‘Tooffes’ è la famiglia Friedkin, la quale fin da principio ha fatto muro per non fare un favore a quella che è una diretta rivale per la Champions, in Italia, della sua Roma. Beto lo avrebbero anche ceduto ai bianconeri, ma solo dinanzi a un’offerta importante. La richiesta è stata sui 20 milioni di euro.

Beto in azione con l'Everton
Beto proposto alla Juve

Beto milita nell’Everton dall’estate 2023, quando l’Udinese incassò circa 25 milioni di euro. In tre anni il classe ’98 ha disputato 98 partite e segnato 19 gol. Ne fece di più in Friuli – 22 – pur giocando 33 gare in meno. La sua migliore stagione in Premier è quella passata, con 12 reti in 35 presenze complessive.

