Esonero Zanetti a Verona, situazione critica: i possibili sostituti

Se la sconfitta del pomeriggio del Pisa contro il Sassuolo ha complicato la posizione di Alberto Gilardino, il ko del Verona in casa del Cagliari per 4-0 ha messo a serio rischio quella di Paolo Zanetti alla guida del Verona.

Pisa e Verona condividono mestamente l’ultimo posto in classifica ed ora appare davvero difficile raggiungere una salvezza che si sta allontanando sempre di più.

I club non vogliono lasciare nulla di intentato e potrebbe arrivare un cambio in panchina per provare a dare la scossa e ripartire. In casa Verona si fanno già i possibili nomi dei sostituti per questa parte finale di campionato. Alessandro Nesta è uno dei nomi che piace alla dirigenza gialloblu così come quello di Roberto D’Aversa.

Da non sottovalutare le piste che portano a Walter Mazzarri e Davide Ballardini, esperti e pronti a tentare il miracolo della salvezza. Nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva con i club che potrebbero attendere la sfida del prossimo turno in programma il 6 febbraio. Verona e Pisa saranno di fronte al Bentegodi per quella che sarà, a tutti gli effetti, l’ultima spiaggia per entrambe le squadre. Chi riuscirà a portare a casa i tre punti potrebbe restare alla guida della propria squadra.

