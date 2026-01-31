Joshua Zirkzee è stato più volte accostato a diverse squadre italiane durante il mese di gennaio, ma dall’Inghilterra sembra essere giunto l’annuncio definitivo sul futuro della punta olandese.

Secondo quanto affermato dal The Sun, Joshua Zirkzee avrebbe deciso di restare al Manchester United in vista della seconda parte di campionato per giocarsi, ancora una volta, le sue carte con la maglia dei Red Devils.

Arrivato in Inghilterra durante l’estate del 2024, Joshua Zirkzee non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità che erano state messe in mostra durante l’esperienza con la maglia del Bologna. Attaccante classe 2001, il giocatore vorrà provare a conquistare la fiducia di Carrick per diventare un punto fermo della squadra inglese.

Calciomercato, Zirkzee resta al Manchester United: niente ritorno in Italia

Niente da fare per Juventus e Roma che avevano seguito a lungo il calciatore ex Bologna, pronto a giocarsi le ultime carte al Manchester United. L’ennesimo cambio in panchina avrebbe convinto il centravanti a provare a restare ancora al Manchester United per provare a rilanciarsi.

Se non dovesse trovare continuità anche in questa seconda fase della stagione, l’addio in estate diventerebbe più che probabile con diverse squadre che sono pronte a fare un tentativo per avere a disposizione quello straordinario calciatore che si era messo in mostra con la maglia rossoblu.