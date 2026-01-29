Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mateta firma subito, nuovo attaccante alla Juve: via all’effetto domino

Foto dell'autore

In giro per l’Europa è pronto a scatenarsi un vero e proprio valzer di attaccanti: la Juve adesso può chiudere.

Via all’effetto domino. Il protagonista è ancora una volta Kolo Muani, in gol ieri sera sera nella sfida tra Eintracht Francoforte-Tottenham (0-2) che ha permesso agli Spurs di ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Il francese classe ’98 è l’obiettivo numero uno della Juve per l’attacco e l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, grazie a un vero e proprio valzer che coinvolge diversi attaccanti.

Kolo Muani in azione col Tottenham
Kolo Muani (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Partiamo dal Crystal Palace che – secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, David Ornstein – sarebbe vicinissimo all’acquisto di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline (bonus compresi). Larsen prenderebbe il posto di Mateta che – come evidenziato poco fa dal ‘Daily Mail’ – si starebbe avvicinando a grandi passi al trasferimento al Tottenham.

A quel punto, gli Spurs interromperebbero immediatamente il prestito con il Paris Saint-Germain di Kolo Muani che, dunque, avrebbe la strada spianata per il ritorno alla Juve. Una serie di incastri pazzeschi da monitorare attentamente nelle prossime ore: la Vecchia Signora, però, vede il traguardo per Kolo Muani.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie