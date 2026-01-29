Mateta firma subito, nuovo attaccante alla Juve: via all’effetto domino

In giro per l’Europa è pronto a scatenarsi un vero e proprio valzer di attaccanti: la Juve adesso può chiudere.

Via all’effetto domino. Il protagonista è ancora una volta Kolo Muani, in gol ieri sera sera nella sfida tra Eintracht Francoforte-Tottenham (0-2) che ha permesso agli Spurs di ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Il francese classe ’98 è l’obiettivo numero uno della Juve per l’attacco e l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, grazie a un vero e proprio valzer che coinvolge diversi attaccanti.

Partiamo dal Crystal Palace che – secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, David Ornstein – sarebbe vicinissimo all’acquisto di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline (bonus compresi). Larsen prenderebbe il posto di Mateta che – come evidenziato poco fa dal ‘Daily Mail’ – si starebbe avvicinando a grandi passi al trasferimento al Tottenham.

A quel punto, gli Spurs interromperebbero immediatamente il prestito con il Paris Saint-Germain di Kolo Muani che, dunque, avrebbe la strada spianata per il ritorno alla Juve. Una serie di incastri pazzeschi da monitorare attentamente nelle prossime ore: la Vecchia Signora, però, vede il traguardo per Kolo Muani.