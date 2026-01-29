Joao Mario via dalla Juve ma resta in Serie A: prestito secco

Novità importantissima in casa Juve per quel che concerne il futuro di Joao Mario: il portoghese è completamente fuori dai piani di Spalletti.

Nemmeno ieri è sceso in campo in Monaco-Juve nonostante l’aritmetica qualificazione agli spareggi per gli ottavi di Champions League e il futuro di Joao Mario resta sempre di più avvolto nel mistero. Il 26enne portoghese, arrivato in estate dal Porto nell’ambito dell’operazione che ha portato Alberto Costa a compiere il percorso inverso, non ha mai convinto Luciano Spalletti che lo ha impiegato fin qui per pochissimi minuti.

Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Ora il suo futuro appare lontano dalla Juve e nelle ultime ore c’è da registrare l’interesse di un altro club di Serie A. Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’, il Bologna infatti starebbe pensando proprio a Joao Mario per l’eventuale sostituzione di Emil Holm, terzino destro svedese classe 2000 finito nel mirino del Napoli.

La Juve non si opporrebbe assolutamente a una cessione del calciatore in prestito, anche perché si fanno sempre più insistenti le voci che riguardano un imminente arrivo di Brooke Norton-Cuffy a Torino. Juventus, dunque, pronta a rifarsi le fasce.