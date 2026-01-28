Romagnoli non cambia idea: via a tutti i costi dalla Lazio | CM

Il difensore ha già un accordo con l’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini

Resta aperto, anzi apertissimo il caso Romagnoli. Come appreso da Calciomercato.it, il difensore non ha cambiato idea: vuole andare via a tutti i costi dalla Lazio. Tanto che non ha intenzione di giocare con il Genoa, avversario della squadra di Sarri venerdì sera all’Olimpico.

La rottura tra lui e il club presieduto da Claudio Lotito è totale. E di certo il comunicato dell’altro giorno, quello con cui la Lazio ha annunciato di averlo tolto dal mercato – non può che aver ulteriormente inasprito i rapporti. Il classe ’95 non era stato avvisato, motivo per cui è stato preso del tutto alla sprovvista.

Ieri Romagnoli non si è allenato, e forse nemmeno oggi lo farà. Ripetiamo, vuole andare via a tutti i costi dalla Lazio, per legarsi con l’Al-Sadd di Roberto Mancini col quale ha già un accordo per un triennale da circa 9 milioni l’anno.