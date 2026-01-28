Atalanta
Romagnoli non cambia idea: via a tutti i costi dalla Lazio | CM

Foto dell'autore

Il difensore ha già un accordo con l’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini

Resta aperto, anzi apertissimo il caso Romagnoli. Come appreso da Calciomercato.it, il difensore non ha cambiato idea: vuole andare via a tutti i costi dalla Lazio. Tanto che non ha intenzione di giocare con il Genoa, avversario della squadra di Sarri venerdì sera all’Olimpico.

Romagnoli durante una partita con la Lazio
Romagnoli non cambia idea: vuole andare via dalla Lazio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La rottura tra lui e il club presieduto da Claudio Lotito è totale. E di certo il comunicato dell’altro giorno, quello con cui la Lazio ha annunciato di averlo tolto dal mercato – non può che aver ulteriormente inasprito i rapporti. Il classe ’95 non era stato avvisato, motivo per cui è stato preso del tutto alla sprovvista.

Ieri Romagnoli non si è allenato, e forse nemmeno oggi lo farà. Ripetiamo, vuole andare via a tutti i costi dalla Lazio, per legarsi con l’Al-Sadd di Roberto Mancini col quale ha già un accordo per un triennale da circa 9 milioni l’anno.

