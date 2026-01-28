Atalanta
Inter, esami strumentali Barella: ecco l’esito UFFICIALE

Il centrocampista si è infortunato alla vigilia della sfida di Champions in casa del Borussia Dortmund

Stamane Nicolò Barella si è sottoposto a esami strumentali dopo l’infortunio, un affaticamento muscolare secondo una prima diagnosi, subito alla vigilia del match di Champions contro il Borussia.

Il classe ’97 non è nemmeno partito coi compagni per la Germania, con Chivu che ha spento qualsivoglia allarmismo nella conferenza stampa in quel di Dortmund: “Non sembra grave”.

Barella durante una partita dell'Inter
Inter, esami strumentali Barella: ecco l'esito UFFICIALE

In effetti il problema fisico accusato dal centrocampista interista è di lieve entità. Confermato sostanzialmente l’affaticamento, nello specifico il bollettino diramato dal club parla di “Lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra“.

L’Inter aggiunge che le condizioni di Barella “saranno valutate giorno dopo giorno”. Molto probabilmente il ventottenne salterà anche la partita con la Cremonese in programma allo stadio ‘Giovanni Zini’ domenica 1° febbraio alle ore 18, nonché quella di Coppa Italia (quarti) contro il Torino di scena tre giorni più tardi.

Barella dovrebbe rientrare in casa del Sassuolo, sette giorni prima il big match con la Juve.

