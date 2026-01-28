Icardi e il ritorno in Serie A, cambia tutto: incontro col Presidente, ora la firma è possibile

L’ex capitano dell’Inter ha il contratto in scadenza il prossimo giugno

Icardi torna in Serie A? Negli ultimi mesi il bomber argentino è stato accostato a tutte le big del nostro calcio, ovviamente tranne che all’Inter visto come si è lasciato (male) nell’estate 2019 con il club nerazzurro. Il rosarino è stato accostato persino alla Juve, dimenticando che adesso è guidata dal suo ‘nemico’ – in nerazzurro – Luciano Spalletti. Fantamercato a dir poco…

L’opzione più credibile era il Milan. Usiamo il passato perché le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia ribaltano totalmente lo scenario. Ora Icardi potrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Galatasaray.

Stando a ‘Sabah’, il suo agente Letterio Pino ha avuto un faccia a faccia con il presidente del ‘Cimbom’, Dursun Ozbek, al quale ha esposto le sue richieste – che poi sono quelle di Maurito – nonché le sue perplessità.

In buona sostanza Icardi è insoddisfatto del suo impiego: vuole giocare di più. Da quando è arrivato Osimhen, per il quale i turchi hanno speso la bellezza di 75 milioni di euro, il classe ’93 ha perso centralità nel progetto tattico di Okan Buruk. In poche parole, la sua stella si è offuscata.

Ciononostante, l’ex centravanti interista non ha smesso di segnare: i numeri di ‘Maurito’ in questa stagione – 10 gol e 2 assist in 28 presenze – sono più che buoni considerati anche l’età (33 anni il prossimo 19 febbraio) e il fatto che è tornato dopo un gravissimo infortunio che lo ha tenuto fermo per un anno.

Incontro positivo, ora Icardi può rinnovare col Galatasaray

Per la fonte turca, l’incontro tra l’agente di Icardi e il numero uno del Galatasaray è stato positivo. Ozbek è un grande estimatore dell’attaccante di Rosario, di conseguenza da parte della società di Istanbul c’è apertura al prolungamento del contratto che termina fra soli cinque mesi.

Icardi sta benissimo a Istanbul, se non dovesse trovare soluzioni migliori il rinnovo col ‘Cimbom’ potrebbe davvero andare in porto. Con la maglia giallorossa, che indossa dal 2022, il numero 9 ha disputato 115 partite in cui ha segnato 71 gol e realizzato 24 assist. Ben cinque i trofei di squadra conquistati, tra cui spiccano le 3 Super Lig.