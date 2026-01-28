Atalanta
Icardi e il ritorno in Serie A, cambia tutto: incontro col Presidente, ora la firma è possibile

Foto dell'autore

L’ex capitano dell’Inter ha il contratto in scadenza il prossimo giugno

Icardi torna in Serie A? Negli ultimi mesi il bomber argentino è stato accostato a tutte le big del nostro calcio, ovviamente tranne che all’Inter visto come si è lasciato (male) nell’estate 2019 con il club nerazzurro. Il rosarino è stato accostato persino alla Juve, dimenticando che adesso è guidata dal suo ‘nemico’ – in nerazzurro – Luciano Spalletti. Fantamercato a dir poco…

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi e il ritorno in Serie A, cambia tutto: incontro col Presidente, ora la firma è possibile

L’opzione più credibile era il Milan. Usiamo il passato perché le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia ribaltano totalmente lo scenario. Ora Icardi potrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Galatasaray.

Stando a ‘Sabah’, il suo agente Letterio Pino ha avuto un faccia a faccia con il presidente del ‘Cimbom’, Dursun Ozbek, al quale ha esposto le sue richieste – che poi sono quelle di Maurito – nonché le sue perplessità.

In buona sostanza Icardi è insoddisfatto del suo impiego: vuole giocare di più. Da quando è arrivato Osimhen, per il quale i turchi hanno speso la bellezza di 75 milioni di euro, il classe ’93 ha perso centralità nel progetto tattico di Okan Buruk. In poche parole, la sua stella si è offuscata.

Ciononostante, l’ex centravanti interista non ha smesso di segnare: i numeri di ‘Maurito’ in questa stagione – 10 gol e 2 assist in 28 presenze – sono più che buoni considerati anche l’età (33 anni il prossimo 19 febbraio) e il fatto che è tornato dopo un gravissimo infortunio che lo ha tenuto fermo per un anno.

Incontro positivo, ora Icardi può rinnovare col Galatasaray

Per la fonte turca, l’incontro tra l’agente di Icardi e il numero uno del Galatasaray è stato positivo. Ozbek è un grande estimatore dell’attaccante di Rosario, di conseguenza da parte della società di Istanbul c’è apertura al prolungamento del contratto che termina fra soli cinque mesi.

Icardi in conferenza stampa
Icardi, ora il rinnovo col Galatasaray è possibile

Icardi sta benissimo a Istanbul, se non dovesse trovare soluzioni migliori il rinnovo col ‘Cimbom’ potrebbe davvero andare in porto. Con la maglia giallorossa, che indossa dal 2022, il numero 9 ha disputato 115 partite in cui ha segnato 71 gol e realizzato 24 assist. Ben cinque i trofei di squadra conquistati, tra cui spiccano le 3 Super Lig.

