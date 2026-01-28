Dalla serata di Champions League pessime notizie per il mercato della Juventus

Serata di Champions League ricca di emozioni quella che si è appena conclusa, compresa la Juventus che ha disputato a Monaco la sua ultima sfida del maxi girone.

Una serata importante anche per quelle che sono le idee di calciomercato delle varie squadre. Proprio i bianconeri rischiano di veder sfumare un’opportunità per via di quanto accaduto in questo ultimo turno.

Uno degli obiettivi della Juventus per questi ultimi giorni di calciomercato è quello di portare a disposizione di Luciano Spalletti un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo.

Juventus, rischia di saltare un colpo per via della serata di Champions League

Il gol di Kolo Muani in Champions League nella partita tra Eintracht Francoforte e Tottenham rischia di pesare e non poco per il mercato dei bianconeri che potrebbero veder sfumare la possibilità di arrivare al centravanti francese.

Nelle ultime ore si era parlato dell’opportunità da parte della Juventus di riportare l’attaccante a Torino in vista della seconda parte di campionato.

Dall’Inghilterra avevano fatto intendere che gli Spurs avrebbero potuto interrompere anticipatamente il prestito dell’attaccante con la possibilità per la Juventus di riportarlo in Serie A. Lo stesso Kolo Muani non ha mai nascosto di essersi trovato molto bene in bianconero nell’anno passato, lasciando un buon ricordo anche tra i tifosi bianconeri.

La rete messa a segno in Champions League sembra però chiudere le possibilità di addio al Tottenham a stagione in corso con gli Spurs che ci penseranno più di una volta prima di dire addio ad un calciatore così decisivo.