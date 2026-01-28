Champions League, i risultati: Napoli eliminato mentre vanno ai playoff Juventus, Atalanta e Inter

Napoli eliminato definitivamente dalla Champions League dopo l’ultima giornata del maxi girone del torneo. Vanno ai playoff Juventus, Atalanta e Inter con i nerazzurri che, per qualche minuto, hanno sperato di centrare la qualificazione direttamente agli ottavi.
Il Napoli perde in casa con il Chelsea e complica le cose anche per l’Inter che si è vista sorpassare proprio dai Blues in classifica. La Juventus pareggia in casa del Monaco, mentre l’Atalanta perde in casa dell’Union Saint-Gilloise.
Ajax – Olympiacos 1-2
Arsenal – Kairat 3-2
Athletic – Sporting CP 2-3
Atlético Madrid – Bodo Glimt 1-2
Barcellona – Copenaghen 4-1
Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0
Benfica – Real Madrid 4-2
Borussia Dortmund – Inter 0-2
Brugge – Marsiglia 3-0
Eintracht Francoforte – Tottenham 0-2
Liverpool – Qarabag 6-0
Manchester City – Galatasaray 2-0
Monaco – Juventus 0-0
Napoli – Chelsea 2-3
Pafos – Slavia Praga 4-1
Paris Saint-Germain – Newcastle 1-1
PSV Eindhoven – Bayern Monaco 1-2
Union Saint-Gilloise – Atalanta 1-0