Idea Maresca per il Tottenham, l’italiano tra i possibili candidati in caso di esonero di Frank

Nuova possibilità in Inghilterra per Enzo Maresca con l’ex allenatore del Chelsea che potrebbe ripartire dalla Premier League a stretto giro di posta.

Enzo Maresca
Nuova possibilità per Maresca in panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Football Insider in Inghilterra, Enzo Maresca sarebbe uno dei candidati alla panchina del Tottenham nel caso in cui gli Spurs dovessero decidere di esonerare Thomas Frank, allenatore che non sta raccogliendo i risultati sperati alla guida della squadra londinese.

L’allenatore italiano, dopo le dimissioni dal ruolo di allenatore del Chelsea, è in attesa di una nuova chiamata per tornare su una panchina anche se non è da escludere che possa restare fermo fino alla prossima estate per scegliere poi un nuovo club dal quale ripartire a inizio stagione.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham, scontento dai risultati ottenuti fino a questo momento dalla squadra, starebbe tergiversando sull’esonero di Frank per paura di non riuscire a trovare un sostituto all’altezza per la parte finale di campionato.

