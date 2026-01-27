Atalanta
Epurazione Inter, sei calciatori in scadenza: possono rinnovare solo in due

A pochi giorni dal termine del calciomercato invernale in casa Inter si stanno valutando le mosse in vista della prossima stagione con i nerazzurri pronti a cambiare molto per via dei tanti calciatori in scadenza di contratto.

In attesa di capire se Ivan Perisic arriverà o meno all’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato, la società inizia a guardare già con attenzione a quelle che saranno le mosse per il prossimo campionato.

Giuseppe Marotta
Inter, la situazione dei calciatori in scadenza (Ansa Foto) – calciomercato.it

A tenere banco è la questione rinnovi con l’Inter che potrebbe salutare gran parte dei calciatori che vedranno terminare i propri accordi in vista del prossimo giugno. I giocatori che vedranno terminare i propri contratti a giugno sono Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro, Yann Sommer e Henrikh Mkhytarian.

Calciomercato Inter, chi rinnova e chi saluta

Chi appare certo di salutare l’Inter alla fine del campionato in corso è Yann Sommer con il portiere svizzero che non ha minimamente trattato il rinnovo con la società nerazzurra ed è pronto a dire addio alla fine della stagione in corso.

Yann Sommer
Inter, quale futuro per i calciatori in scadenza (Ansa Foto) – calciomercato.it

Verso i saluti anche Francesco Acerbi e Matteo Darmian che, per motivi anagrafici, non sembrano rientrare più nei piani della società nerazzurra anche se il difensore centrale è stato più volte schierato da Cristian Chivu durante la stagione in corso.

Appare probabile che possa salutare anche il centrocampista armeno che, giunto all’ultimo anno di contratto con l’Inter, potrebbe decidere di chiudere la propria carriera o in Arabia Saudita o negli Stati Uniti.

Da valutare, invece, le situazioni di Stefan De Vrij e Raffaele Di Gennaro che potrebbero firmare un contratto annuale con i nerazzurri per mettersi ancora a disposizione di Chivu e restano ancora un anno a Milano.

