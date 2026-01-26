Spunta Vasquez per la difesa della Juventus, bianconeri pronti al colpo

La Juventus ha messo nel mirino Johan Vasquez per la prossima stagione con il difensore del Genoa che potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità ed esperienza per la retroguardia bianconera.

Il centrale della squadra rossoblu è sempre tra i migliori in campo per quello che riguarda la formazione di Daniele De Rossi e appare pronto per il salto di qualità in vista della prossima stagione.

Calciatore classe 1998 e punto fermo della nazionale messicana, Vasquez sta attendendo con ansia i mondiali che si disputeranno proprio in Messico, Canada e Stati Uniti. Il centrale del Genoa è concentrato sulla lotta salvezza insieme ai suoi compagni con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi che ha dato un bel cambio di marcia alla squadra, ora in una posizione di classifica più tranquilla.

Vasquez nel mirino della Juventus, affare per l’estate

Sulle tracce di Vasquez ci sarebbe la Juventus. I bianconeri, pronti a salutare Daniele Rugani al termine del campionato in corso, starebbero pensando all’acquisto del messicano in estate per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Giocatore di esperienza e qualità, rappresenterebbe per Luciano Spalletti un rinforzo di affidabilità per la formazione bianconera in vista del 2026/2027. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro anche se molto dipenderà da quella che sarà la concorrenza per il difensore centrale, seguito anche da diverse società in Inghilterra.