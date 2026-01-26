Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spunta Vasquez per la difesa della Juventus, bianconeri pronti al colpo

Foto dell'autore

La Juventus ha messo nel mirino Johan Vasquez per la prossima stagione con il difensore del Genoa che potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità ed esperienza per la retroguardia bianconera.

Il centrale della squadra rossoblu è sempre tra i migliori in campo per quello che riguarda la formazione di Daniele De Rossi e appare pronto per il salto di qualità in vista della prossima stagione.

Johan Vasquez
Juventus, colpo Vasquez per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Calciatore classe 1998 e punto fermo della nazionale messicana, Vasquez sta attendendo con ansia i mondiali che si disputeranno proprio in Messico, Canada e Stati Uniti. Il centrale del Genoa è concentrato sulla lotta salvezza insieme ai suoi compagni con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi che ha dato un bel cambio di marcia alla squadra, ora in una posizione di classifica più tranquilla.

Vasquez nel mirino della Juventus, affare per l’estate

Sulle tracce di Vasquez ci sarebbe la Juventus. I bianconeri, pronti a salutare Daniele Rugani al termine del campionato in corso, starebbero pensando all’acquisto del messicano in estate per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Giocatore di esperienza e qualità, rappresenterebbe per Luciano Spalletti un rinforzo di affidabilità per la formazione bianconera in vista del 2026/2027. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro anche se molto dipenderà da quella che sarà la concorrenza per il difensore centrale, seguito anche da diverse società in Inghilterra.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie