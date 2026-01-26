Inter, il nuovo portiere arriva dalla Serie A: per il dopo Sommer c’è Carnesecchi

In casa Inter ci si prepara a cambiare portiere in vista della prossima stagione con Yann Sommer pronto a salutare i nerazzurri al termine della stagione in corso.

L’estremo difensore della nazionale svizzera è in scadenza di contratto con la squadra nerazzurra e non ci sono trattative per il rinnovo del contratto col calciatore pronto a salutare.

L’ex portiere del Basilea andrà via e lascerà un vuoto nella porta nerazzurra con il club meneghino pronto a cercare un nuovo titolare sul mercato. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile tentativo per Mike Maignan del Milan, ma il francese appare molto vicino dal rinnovare con la squadra rossonera. Nelle ultime ore il nome caldo è quello di Emiliano Martinez dell’Aston Villa, ma gli inglesi non appaiono intenzionati a fare sconti per il proprio estremo difensore.

Un nome dalla Serie A, l’Inter valuta il colpo in porta

L’obiettivo numero uno dell’Inter per la porta sembra essere quello di Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione nel caso in cui i bergamaschi non dovessero centrare la qualificazione o in Champions League o in Europa League.

Classe 2000, il portiere ha ancora due anni e mezzo di contratto con i bergamaschi che potrebbero decidere di cederlo in estate per provare a monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza. L’Inter potrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per il suo cartellino anche se, grazie ai buoni rapporti tra i club, la cifra potrebbe essere più bassa grazie all’inserimento di una contropartita tecnica.

Il profilo di Carnesecchi sembra essere quello preferito in casa Inter anche se resta viva la pista che porta a Guglielmo Vicario, per il quale il Tottenham non appare intenzionato a fare sconti.