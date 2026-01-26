Gattuso ha già le idee chiare per le convocazioni di marzo: Palestra e un ritorno

Gennaro Gattuso è al lavoro per cercare di impostare la nazionale italiana in vista dei playoff per i mondiali in programma a marzo con la semifinale contro l’Irlanda del Nord.

Gli azzurri sono attesi dalla partita contro l’Irlanda del Nord che, in caso di successo, potrebbe regalare la finale contro una tra Bosnia e Galles.

Due partite che potrebbero regalare il pass per i mondiali della prossima estate che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il CT della nazionale sta già pensando alla lista dei possibili convocati per gli impegni che ci saranno tra due mesi con due nomi nuovi per la squadra azzurra. Uno di questi sembra essere Marco Palestra che, a suon di grandi prestazioni, avrebbe guadagnato la fiducia di Gattuso e del suo staff.

Non solo Palestra, Gattuso pronto a far tornare un calciatore in nazionale

Oltre a Marco Palestra dovrebbe far ritorno in nazionale anche Nicolò Zaniolo, trequartista dell’Udinese al momento fuori per infortunio. Il classe 1999 ha fatto benissimo finora in stagione anche se in questo momento è fuori per infortunio.

Appare certo l’arrivo Marco Palestra nella nazionale maggiore con il classe 2005 che sta convincendo tutti gli addetti ai lavori in Serie A grazie alle ottime prestazioni fornite con la maglia del Cagliari. L’esterno destro sembra essere sicuro della chiamata di Gattuso che potrebbe anche schierarlo titolare in occasione delle sfide di marzo.

Verso la convocazione anche Zaniolo. L’ex calciatore di Fiorentina e Atalanta sta trovando continuità e prestazioni con la maglia dell’Udinese anche se sarà fondamentale capire quella che sarà la sua condizione fisica in occasione di marzo col giocatore che dovrà provare a ritornare quello di un mese fa.

Non è da escludere anche la chiamata per Davide Bartesaghi con l’esterno rossonero che sta facendo molto bene in maglia Milan e potrebbe essere chiamato da Gattuso per dare man forte alla batteria degli esterni della nazionale italiana.