Gatti via dalla Juventus, c’è la decisione definitiva: tutti i dettagli

Svolta importantissima per quel che concerne il futuro di Gatti: ecco la posizione della Juve in merito a questa vicenda.

Lo scorso 4 dicembre si era operato a causa di una lesione del menisco mediale del ginocchio destro e ieri contro il Napoli è tornato in campo, prendendo il posto di Yildiz al minuto 87. Federico Gatti è di nuovo disponibile e tornerà sicuramente utile alla Juve in questa seconda parte di stagione, ma il suo futuro appare sempre più lontano da Torino.

Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2030, l’ex Frosinone non è più un punto fermo della retroguardia di Spalletti, che ormai ha in Bremer-Kelly la coppia titolare: Gatti piace tantissimo al Milan che ha provato a intavolare una vera e propria trattativa recentemente, ma la dirigenza della Juve valuta la cessione del calciatore soltanto all’interno di uno scambio con Samuele Ricci.

Milan a parte, la dirigenza di corso Galileo Ferraris non si opporrebbe alla cessione del 27enne originario di Rivoli e sarebbe disposta a privarsene in caso di offerta valida: Gatti vanta un buonissimo mercato anche all’estero (Premier League) e una sua cessione al termine della stagione in corso appare sempre più scontata.