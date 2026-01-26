Davide Calabria vuole tornare in Serie A, affare sul gong

Trasferitosi al Panathinaikos durante la scorsa estate a costo zero, Davide Calabria sarebbe intenzionato a fare ritorno in Serie A già durante la sessione di mercato di gennaio.

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, il futuro di Davide Calabria sarebbe di nuovo in Italia con il calciatore che avrebbe espresso la sua volontà di tornare nel nostro campionato. Tre club avrebbero preso informazioni, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto.

Salutato il Milan a gennaio, passando al Bologna in prestito, Calabria si è trovato senza contratto a partire dallo scorso 1 luglio.

Il problema è rappresentato dall’alto ingaggio percepito dall’ex calciatore del Milan che ha un contratto da 2 milioni di euro all’anno con la società greca. Resta da capire se la società greca possa aprire o meno alla cessione in prestito del calciatore per poi valutare la sua posizione in vista della prossima estate.