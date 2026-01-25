Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Saluta il Milan dopo Roma, Odogu può partire in prestito

Foto dell'autore

Il Milan esce dalla partita contro la Roma con un pareggio che, se da una parte rende più solida la posizione della squadra di Massimiliano Allegri per quello che riguarda la lotta per la Champions League, allontana la squadra dall’Inter.

Massimiliano Allegri
Odogu pronto a dire addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Chi potrebbe salutare il Milan nelle prossime ore è David Odogu. Il giovane difensore non trovato spazio in rossonero in questa stagione con il giovane tedesco che potrebbe partire per la seconda parte di stagione per cercare maggiore spazio e crescere altrove.

Sulle sue tracce ci sono diverse squadre della Bundesliga, fortemente interessate al suo cartellino in prestito anche se prima i rossoneri dovranno trovare un nuovo difensore da regalare a Massimiliano Allegri.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti con l’entourage del calciatore per cercare di trovare una soluzione al suo futuro e permettergli di avere maggiore spazio in vista della seconda parte di stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie