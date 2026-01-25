Saluta il Milan dopo Roma, Odogu può partire in prestito

Il Milan esce dalla partita contro la Roma con un pareggio che, se da una parte rende più solida la posizione della squadra di Massimiliano Allegri per quello che riguarda la lotta per la Champions League, allontana la squadra dall’Inter.
Chi potrebbe salutare il Milan nelle prossime ore è David Odogu. Il giovane difensore non trovato spazio in rossonero in questa stagione con il giovane tedesco che potrebbe partire per la seconda parte di stagione per cercare maggiore spazio e crescere altrove.
Sulle sue tracce ci sono diverse squadre della Bundesliga, fortemente interessate al suo cartellino in prestito anche se prima i rossoneri dovranno trovare un nuovo difensore da regalare a Massimiliano Allegri.
Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti con l’entourage del calciatore per cercare di trovare una soluzione al suo futuro e permettergli di avere maggiore spazio in vista della seconda parte di stagione.