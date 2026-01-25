Atalanta
Openda nel mirino del Bologna, addio Juve e nuova maglia in Serie A

Continua il momento di crisi in casa Bologna con i rossoblu che hanno perso anche contro il Genoa dopo essere stati sopra di due reti al Ferraris.

Lois Openda
Openda nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un altro ko che ha messo in mostra le grandi lacune della squadra di Vincenzo Italiano che, in assenza di Santiago Castro, fatica nel trovare in Dallinga o Immobile un bomber in grado di trasformare in rete le occasioni da rete della squadra.

Nel mirino del Bologna, stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, sarebbe finito Lois Openda, attaccante belga della Juventus che non sta trovando spazio in bianconero in questa parte della stagione. Oltre alla punta belga, il Bologna starebbe valutando anche la pista che porta a Evan Ferguson della Roma, autore di un’annata ricca di alti e bassi in giallorosso.

