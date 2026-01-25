Atalanta
Milan-Gila, arriva l’annuncio che gela i rossoneri: “Nessun contatto”

Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile accordo tra Milan e Lazio per Gila con il difensore spagnolo verso i rossoneri in estate per una somma intorno ai 20 milioni di euro.

Mario Gila
Annuncio sul futuro di Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it

Uno degli obiettivi del Milan per il mercato della prossima stagione è sicuramente Mario Gila con il centrale classe 2000 che, stando a quanto riportato in Spagna, sarebbe pronto a vestire rossonero in vista del 2026/2027.

Calciomercato Milan, annuncio sul futuro di Gila

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul difensore spagnolo della Lazio: “Non mi risultano contatti tra le parti, sicuro non ci sarà nulla a gennaio. Per giugno credo che sia presto parlarne ora. Sicuramente è un profilo che piace alla dirigenza, Allegri lo apprezza molto così come Tare. Si tratta di un calciatore che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 ed avrà sicuramente molto mercato”.

Appare tutto da rifare per il Milan con i rossoneri che, in estate, dovranno fare i conti con la concorrenza di diverse squadre, prima fra tutte l’Inter, da tempo sulle tracce del calciatore biancoceleste. Va ricordato, tra l’altro, che il Real Madrid ha mantenuto un’ampia percentuale sulla prossima rivendita del difensore, pari a circa il 50%.

