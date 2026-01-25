Atalanta
L’Inter su Perisic, gli fa spazio Luis Henrique: l’offerta che sta facendo pensare Marotta

I nerazzurri potrebbero cambiare sulla fascia in questa finestra di gennaio col brasiliano via da Milano: la situazione

Il mercato di gennaio è entrato nell’ultima fase, che sarà inevitabilmente quella più calda un po’ per tutti. Anche per l’Inter, che fino ad ora non si è praticamente mossa se non con un giovanissimo rinforzo per il futuro. Lo scenario è sempre quello relativo a un esterno: Ivan Perisic è la suggestione reale che può prendere piede negli ultimissimi giorni. A meno che non ci sia prima una cessione in quel ruolo e in questo senso arrivano indiscrezioni importanti.

Luis Henrique (Ansafoto)

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Besiktas è piombato nuovamente su Luis Henrique. I turchi starebbero preparando un’offerta per un prestito con diritto di riscatto, ma che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una trattativa che può scaldarsi la prossima settimana e che è chiaramente legata all’arrivo di un sostituto. Parte uno, arriva l’altro. O viceversa. Il brasiliano non ha affatto convinto in questi mesi, ha offerto fin troppe prestazioni impalpabili nonostante qualche segnale.

L’Inter potrebbe quindi lasciarlo andare puntando su una certezza assoluta come Ivan Perisic, che tornerebbe in nerazzurro quindi dopo l’esperienza al PSV dove sta facendo benissimo. Uno sprint in più per Chivu, in una stagione in cui lo scudetto è davvero possibile soprattutto considerando i problemi delle inseguitrici.

