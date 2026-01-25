La Juve accelera per Gboho come vice Yildiz: chi è il francese

Grandi manovre in casa Juventus per quel che concerne il calciomercato: ecco chi potrebbe essere il vice Yildiz. ,

Prima En-Nesyri per il ruolo di centravanti e poi un vice Yildiz. Sono queste le priorità della Juventus, che continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di regalare a Spalletti un doppio colpo nel reparto offensivo. Se per il 28enne del Fenerbahce e della Nazionale marocchina siamo ormai in dirittura d’arrivo con gli ultimissimi dettagli da sistemare, la ricerca per un’alternativa al numero 10 della Juve è alle primissime battute.

A Torino, però, hanno le idee molto chiare su chi potrebbe essere il sostituto tattico di Yildiz: il prescelto si chiama Gnantin Yann Gboho, classe 2001 di proprietà del Tolosa.

Chi è Gboho: tutto sull’obiettivo della Juventus

Gboho cresce calcisticamente nel settore giovanile del Rennes, prima di trasferirsi in Belgio dove colleziona 43 presenze e 2 reti dal 2022 al 2024 con la maglia del Cercle Brugge. Nel 2024 si trasferisce a Tolosa dove diventa un punto fermo dell’undici titolare: in questa stagione, il 25enne ivoriano naturalizzato francese ha già realizzato 5 gol e 2 assist in 17 apparizioni ufficiali: un ruolino di marcia significativo per un ragazzo che in Ligue 1 viene impiegato come esterno offensivo.

Il Tolosa lo valuta circa 10-15 milioni di euro, Comolli lo sa ed è pronto a farsi ufficialmente avanti: perché il prescelto per il ruolo di vice Yildiz si chiama Yann Gboho e la Juve è al lavoro per portarlo immediatamente a Torino.