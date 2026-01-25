Il Milan brucia il Barcellona in extremis: trattativa ai dettagli

Grandi manovre di calciomercato in casa Milan: ecco chi potrebbe trasferirsi a breve nel club rossonero.

Stasera affronterà la Roma di Gasperini in una delle sfide più attese della 22esima giornata di Serie A, ma intanto il Milan fa la voce grossa anche fuori dal rettangolo verde di gioco. Il club rossonero, infatti, è vicinissimo a un colpo di mercato in prospettiva: si tratta di El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese classe 2008, di cui si dice un gran bene da mesi.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Gazzetta.it’, la dirigenza del Milan avrebbe deciso di riempire una delle due caselle per extracomunitari tesserabili in questa sessione proprio con Cissé e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Niente da fare, dunque, per Barcellona e Lipsia che si erano messe sulle tracce del calciatore, che ha disputato il Mondiale Under 17 in Qatar a novembre.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà proprio il Milan la nuova squadra del promettente centrale difensivo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.